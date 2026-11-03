Ausblick: Melco Crown Entertainment präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Melco Crown Entertainment präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,023 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Melco Crown Entertainment 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,23 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Melco Crown Entertainment 1,31 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD, gegenüber 0,460 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net