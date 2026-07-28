Ausblick: Melexis Microelectronic Integrated Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Melexis Microelectronic Integrated Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,714 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 19,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,890 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Melexis Microelectronic Integrated Systems 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 210,2 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Melexis Microelectronic Integrated Systems 211,6 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 EUR im Vergleich zu 2,78 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 856,6 Millionen EUR, gegenüber 839,6 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at