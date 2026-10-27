Ausblick: Melexis Microelectronic Integrated Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Melexis Microelectronic Integrated Systems wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,839 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Melexis Microelectronic Integrated Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Melexis Microelectronic Integrated Systems in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 224,8 Millionen EUR im Vergleich zu 215,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 EUR im Vergleich zu 2,78 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 871,4 Millionen EUR, gegenüber 839,6 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at