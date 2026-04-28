Melexis Microelectronic Integrated Systems Aktie
WKN: 909765 / ISIN: BE0165385973
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Melexis Microelectronic Integrated Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Melexis Microelectronic Integrated Systems wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,610 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Melexis Microelectronic Integrated Systems ebenfalls ein EPS von 0,610 EUR je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 198,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 202,4 Millionen EUR aus.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,78 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 848,7 Millionen EUR, gegenüber 839,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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