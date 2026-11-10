Mendus AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40CZ4 / ISIN: SE0022239950
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mendus Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Mendus Registered präsentiert am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,480 SEK. Das entspräche einem Verlust von 29,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,370 SEK erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Mendus Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,515 SEK je Aktie, gegenüber -2,170 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 7,6 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mendus AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Mendus Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: Mendus Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Mendus Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Mendus Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Mendus AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mendus AB Registered Shs
|0,41
|-20,62%