Menicon Aktie
WKN DE: A14VFU / ISIN: JP3921270009
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Menicon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Menicon wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,690 JPY. Im Vorjahresquartal waren 6,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,23 Prozent auf 31,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Menicon noch 29,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 88,40 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 74,03 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 125,57 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 121,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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