Ausblick: Menicon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Menicon präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 22,54 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 14,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Menicon 19,68 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Menicon im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 31,77 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,68 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 78,90 JPY, gegenüber 74,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 124,98 Milliarden JPY im Vergleich zu 121,49 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at