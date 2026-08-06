Ausblick: Menicon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Menicon wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 16,00 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,05 JPY erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent auf 31,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 89,79 JPY im Vergleich zu 79,11 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 132,29 Milliarden JPY, gegenüber 125,61 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at