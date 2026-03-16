Ausblick: Mensch und Maschine Software SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mensch und Maschine Software SE präsentiert am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,560 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mensch und Maschine Software SE 0,360 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 64,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mensch und Maschine Software SE einen Umsatz von 55,8 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,95 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,80 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 239,9 Millionen EUR, gegenüber 325,8 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at