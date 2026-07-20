Ausblick: Mensch und Maschine Software SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mensch und Maschine Software SE veröffentlicht am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,430 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,430 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent auf 59,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,17 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,91 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 259,4 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 238,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at