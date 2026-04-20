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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mensch und Maschine Software SE präsentiert Quartalsergebnisse

Mensch und Maschine Software SE präsentiert in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,670 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 EUR je Aktie vermeldet.

Mensch und Maschine Software SE soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,19 EUR, gegenüber 1,91 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 254,9 Millionen EUR im Vergleich zu 238,6 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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