Mentice AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PK7M / ISIN: SE0012673291

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mentice Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mentice Registered wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,092 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 820,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,010 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 76,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,6 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,136 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,150 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 318,1 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 279,1 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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