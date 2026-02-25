Ausblick: Mentice Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mentice Registered wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,058 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,080 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 83,5 Millionen SEK gegenüber 86,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,15 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,892 SEK im Vergleich zu -0,710 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 271,6 Millionen SEK, gegenüber 290,3 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at