Mentice AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PK7M / ISIN: SE0012673291

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Mentice Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mentice Registered präsentiert in der am 23.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,100 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 85,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,680 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Mentice Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 75,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 19,03 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,130 SEK, gegenüber -1,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 310,5 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 279,1 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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