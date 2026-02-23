MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 07:01:06

Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MercadoLibre präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 11,50 USD. Das entspräche einer Verringerung von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 12,60 USD erwirtschaftet wurden.

MercadoLibre soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 40,41 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 37,69 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 28,64 Milliarden USD, gegenüber 20,78 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MercadoLibre Inc

mehr Nachrichten