Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MercadoLibre lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,52 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 9,74 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll MercadoLibre nach den Prognosen von 14 Analysten 8,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 39,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,94 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 47,36 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 39,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,67 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at