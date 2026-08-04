MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: MercadoLibre öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MercadoLibre öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 8,67 USD je Aktie gegenüber 10,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,74 Milliarden USD gegenüber 6,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 39,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 39,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 40,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,89 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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