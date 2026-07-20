Mercantile Bank Aktie

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WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Mercantile Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mercantile Bank wird am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD erwirtschaftet worden.

Mercantile Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,47 USD im Vergleich zu 5,47 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 277,9 Millionen USD, gegenüber 371,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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