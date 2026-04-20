Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|
20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mercantile Bank präsentiert Quartalsergebnisse
Mercantile Bank stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 24,29 Prozent auf 67,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,54 USD je Aktie, gegenüber 5,47 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 278,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 371,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.
Analysen zu Mercantile Bank Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Mercantile Bank Corp.
|53,68
|2,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.