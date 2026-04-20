Ausblick: Mercantile Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Mercantile Bank stellt am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 24,29 Prozent auf 67,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,54 USD je Aktie, gegenüber 5,47 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 278,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 371,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at