Ausblick: Mercantile Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mercantile Bank wird am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 33,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 62,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,40 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,93 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 242,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 361,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at