Ausblick: Mercari,Inc Registered legt Quartalsergebnis vor

Mercari,Inc Registered präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 74,39 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercari,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 87,56 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 20,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 58,39 Milliarden JPY gegenüber 48,57 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 175,13 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 159,05 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 225,64 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 192,63 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at