Ausblick: Mercari,Inc Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercari,Inc Registered präsentiert in der am 03.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,252 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,120 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 47,78 Prozent auf 38,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mercari,Inc Registered noch 26,06 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 22,43 JPY, gegenüber 36,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 154,08 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 106,12 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at