WKN DE: A2JNWE / ISIN: JP3921290007

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mercari,Inc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercari,Inc Registered öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 33,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mercari,Inc Registered ein EPS von 27,12 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 54,09 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 9,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mercari,Inc Registered einen Umsatz von 49,24 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 151,94 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 159,05 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 208,85 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 192,63 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

