Mercari Aktie
WKN DE: A2JNWE / ISIN: JP3921290007
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mercari,Inc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mercari,Inc Registered öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 33,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mercari,Inc Registered ein EPS von 27,12 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 54,09 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 9,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mercari,Inc Registered einen Umsatz von 49,24 Milliarden JPY eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 151,94 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 159,05 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 208,85 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 192,63 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercari,Inc. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Mercari,Inc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Mercari,Inc Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Mercari,Inc Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Mercari,Inc Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mercari,Inc. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mercari,Inc. Registered Shs
|3 139,00
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.