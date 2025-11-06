Ausblick: Mercari,Inc Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Mercari,Inc Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 27,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 17,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 47,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 141,54 JPY, gegenüber 159,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 203,56 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 192,63 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at