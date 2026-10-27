Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Experten im Fokus
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,78 Prozent auf 30,93 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,43 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,34 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 128,94 Milliarden EUR, gegenüber 132,21 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
26.10.26
|XETRA-Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
23.10.26
|Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: Sparoffensive in Deutschland geht weiter (dpa-AFX)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,35
|-0,30%