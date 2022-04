Ausblick: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Was Experten erwarten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt am 27.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,12 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 41,02 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,74 Milliarden EUR aus.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,89 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 144,39 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 167,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

