Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz Group öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Mercedes-Benz Group präsentiert am 26.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,83 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,34 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 37,23 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 38,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,61 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 13,46 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 151,59 Milliarden EUR, gegenüber 153,22 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at