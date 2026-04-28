Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Bilanz steht an
28.04.2026 14:25:00
Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 31,87 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 33,22 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,73 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 5,34 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 132,29 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 132,21 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
27.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
27.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
27.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
27.04.26
|Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
24.04.26
|China im Fokus: Mercedes will Entwicklung ausbauen - Markenimage intakt (dpa-AFX)
22.04.26
|DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel wäre ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
21.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|49,23
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.