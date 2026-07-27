Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Kennzahlen im Überblick
|
27.07.2026 07:07:06
Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 31,88 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,83 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,61 EUR im Vergleich zu 5,34 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 130,92 Milliarden EUR, gegenüber 132,21 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
25.07.26
|Das denkt Mercedes über ein Duo Antonelli und Verstappen (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Angehobener Ausblick treibt Daimler Truck-Aktie an (finanzen.at)
|
23.07.26
|KORREKTUR: US-Gesetz über chinesische Anteile könnte Mercedes treffen (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mercedes risks US sales ban under Senate China bill (Financial Times)
|
22.07.26
|Mercedes risks US sales ban under Senate China bill (Financial Times)
|
22.07.26
|DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.07.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)