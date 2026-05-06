Ausblick: Mercer International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mercer International wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,775 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mercer International noch -0,330 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercer International in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 493,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 507,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,400 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -7,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at