Mercer International Aktie
WKN: 985284 / ISIN: US5880561015
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mercer International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mercer International wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,775 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mercer International noch -0,330 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercer International in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 493,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 507,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,400 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -7,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercer International IncShs
|
06.05.26
|Ausblick: Mercer International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Mercer International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Mercer International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Mercer International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Mercer International IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Mercer International IncShs
|0,92
|-3,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX volatil -- US-Börsen in Grün erwartet -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die US-Börsen dürften die Sitzung mit Gewinnen eröffnen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.