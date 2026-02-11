Mercer International Aktie

WKN: 985284 / ISIN: US5880561015

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mercer International legt Quartalsergebnis vor

Mercer International veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,870 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercer International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 456,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 488,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,738 USD im Vergleich zu -1,270 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,88 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,04 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

