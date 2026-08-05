Mercer International Aktie
WKN: 985284 / ISIN: US5880561015
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mercer International präsentiert Quartalsergebnisse
Mercer International wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,950 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mercer International noch -1,620 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 476,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 453,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,393 USD, gegenüber -7,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,98 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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