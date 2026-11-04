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WKN: 985284 / ISIN: US5880561015

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mercer International präsentiert Quartalsergebnisse

Mercer International gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mercer International für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,042 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercer International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 471,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 458,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,671 USD, gegenüber -7,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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