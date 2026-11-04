Mercer International Aktie
WKN: 985284 / ISIN: US5880561015
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mercer International präsentiert Quartalsergebnisse
Mercer International gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mercer International für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,042 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,210 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercer International in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 471,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 458,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,671 USD, gegenüber -7,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercer International IncShs
|
04.11.26
|Ausblick: Mercer International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Mercer International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Mercer International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Mercer International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Mercer International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Mercer International IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Mercer International IncShs
|0,20
|-6,94%