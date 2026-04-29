Mercer International Aktie
WKN: 985284 / ISIN: US5880561015
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mercer International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mercer International wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,775 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 134,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 493,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 507,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,400 USD im Vergleich zu -7,440 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercer International IncShs
|
29.04.26
|Ausblick: Mercer International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Mercer International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Mercer International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Mercer International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mercer International IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Mercer International IncShs
|0,95
|6,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.