Ausblick: Mercer International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mercer International wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,775 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 134,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 493,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 507,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,400 USD im Vergleich zu -7,440 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at