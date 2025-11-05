Ausblick: Mercer International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mercer International wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,942 USD. Dies würde einen Verlust von 262,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Mercer International -0,260 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Mercer International 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 459,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mercer International 502,1 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,295 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at