Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercer Park Brand Acquisition wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,175 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,260 CAD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 40,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 64,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,225 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,770 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 242,6 Millionen USD, gegenüber 254,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at