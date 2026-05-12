Mercer Park Brand Acquisition Aktie
WKN DE: A3CTYR / ISIN: CA3771304068
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mercer Park Brand Acquisition wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,175 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,260 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 40,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 64,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,225 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,770 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 242,6 Millionen USD, gegenüber 254,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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12.05.26
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