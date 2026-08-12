Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mercer Park Brand Acquisition stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,077 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 54,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 82,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,147 USD im Vergleich zu -0,770 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 212,7 Millionen USD, gegenüber 254,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at