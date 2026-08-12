Mercer Park Brand Acquisition Aktie
WKN DE: A3CTYR / ISIN: CA3771304068
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mercer Park Brand Acquisition stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,077 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 54,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 82,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,147 USD im Vergleich zu -0,770 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 212,7 Millionen USD, gegenüber 254,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercer Park Brand Acquisition Corp Registered Shs Subordinated Restricted Voting
|
12.08.26
|Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mercer Park Brand Acquisition Corp Registered Shs Subordinated Restricted Voting
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.