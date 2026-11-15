Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mercer Park Brand Acquisition lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,097 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 56,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 52,9 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,427 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,770 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 196,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 254,3 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net