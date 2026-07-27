Merchants Bancorp Aktie
WKN DE: A2H6X2 / ISIN: US58844R1086
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Merchants Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Merchants Bancorp äußert sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,22 USD je Aktie gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 48,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 179,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 346,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,14 USD im Vergleich zu 3,78 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 721,2 Millionen USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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