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WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Erwartungen 30.04.2026 12:01:00

Ausblick: Merck Co. präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Merck Co. präsentiert Quartalsergebnisse

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von Merck Co.

Merck stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,474 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Merck nach den Prognosen von 18 Analysten 15,85 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,62 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,28 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,58 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 64,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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