Ausblick: Merck legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Merck veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,271 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,84 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 64,93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at