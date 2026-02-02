Ausblick: Merck öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Merck wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,01 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Merck in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 16,20 Milliarden USD im Vergleich zu 15,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD, gegenüber 6,74 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 64,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 63,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at