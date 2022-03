Ausblick: Merck präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Merck lässt sich am 03.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Merck die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,12 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,35 Prozent auf 5,17 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,76 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,70 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 19,64 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 17,53 Milliarden EUR in den Büchern standen.

