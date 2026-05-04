Mercury Systems Aktie

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WKN: 911843 / ISIN: US5893781089

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Mercury Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mercury Systems äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,067 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mercury Systems in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 208,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 211,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,959 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 953,2 Millionen USD, gegenüber 912,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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