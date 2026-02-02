Mercury Systems Aktie

Mercury Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911843 / ISIN: US5893781089

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mercury Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mercury Systems öffnet am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,066 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 USD je Aktie vermeldet.

Mercury Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,650 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 952,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 912,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Mercury Systems Inc. 77,00 -6,67%

Mercury Systems Inc. 77,00 -6,67% Mercury Systems Inc.

