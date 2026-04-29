Merit Medical Systems Aktie

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WKN: 882361 / ISIN: US5898891040

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Merit Medical Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Merit Medical Systems wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,833 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 377,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 354,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,03 USD, gegenüber 2,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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