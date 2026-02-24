Ausblick: Merit Medical Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Merit Medical Systems wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,954 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Merit Medical Systems ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 389,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 354,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,74 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,51 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at