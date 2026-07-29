Ausblick: Merit Medical Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Merit Medical Systems öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,959 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,59 Prozent erhöht. Damals waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 382,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Merit Medical Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 405,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD im Vergleich zu 2,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,62 Milliarden USD, gegenüber 1,51 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at