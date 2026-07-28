Ausblick: Meritage Homes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Meritage Homes wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Meritage Homes soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 USD im Vergleich zu 6,35 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 5,47 Milliarden USD, gegenüber 5,86 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at