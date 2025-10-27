Ausblick: Meritage Homes präsentiert Quartalsergebnisse

Meritage Homes lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,63 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Meritage Homes 2,67 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,14 USD, gegenüber 10,72 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 6,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at